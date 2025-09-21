Kein Punktgewinn für SV 51 Langenapel: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen den Rossauer SV einstecken.

Salzwedel/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Sascha Göpfert. Der Trainer von Langenapel musste sein Team bei einer 1:2 (0:0)-Niederlage gegen Rossau beobachten.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Moritz Noack (Rossauer SV) netzte dann spät in Spielminute 69 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Patrick Henel den Ball ins Netz (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

74. Minute: SV 51 Langenapel liegt 0:2 zurück

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV 51 Langenapel musste einmal Gelb hinnehmen.

In der allerletzten Minute konnte Fabian Meyer (Langenapel) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Langenapel erzielen (90.). In Spielminute 92 handelte sich der SV 51 Langenapel noch eine Gelbe Karte ein. Die Salzwedeler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Rossauer SV

SV 51 Langenapel: Scholze – Roloff (85. Kamga Kamno), Schulz, Peters, Stappenbeck (85. Pachur), Bromann (65. Glaetzer), Scheuner (59. Beneke), Neuling, Roese (85. Osmy), Steding, Meyer

Rossauer SV: Benecke – Baik (90. Wilhelm), Rieger, Hannemann (66. Elling), Brünicke, Ziems, Noack, Schröder, Henel, Nowack, Wallmann

Tore: 0:1 Moritz Noack (69.), 0:2 Patrick Henel (74.), 1:2 Fabian Meyer (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Arian Noel Schütze, Maik Damm; Zuschauer: 102