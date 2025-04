Der SSV 80 Gardelegen II hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den SV Liesten mit 0:3 (0:1).

Gardelegen/MTU. Das Spiel zwischen Gardelegen und Liesten ist mit einer deutlichen 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Mayk Kopecki (Rochau) eine Gelbe Karte an die Gäste (26.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Filip Branimirov Mateev das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der SV Liesten musste noch einmal Gelb hinnehmen (36.). Die Salzwedler legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Viktor Branimirov Mateev der Torschütze (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 18

74. Minute: SSV 80 Gardelegen II liegt 0:2 zurück

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II steckte einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Mathis Beutel den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 festigte (84.). Damit war der Sieg der Salzwedler entschieden. In Spielminute 85 handelte sich der SSV 80 Gardelegen II noch eine Gelbe Karte ein. Der SSV 80 Gardelegen II rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – SV Liesten

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Bergener, Reiner (63. Hasanov), Lemme, Osmers (82. J. J. Lübke), Lenz, Steindorf, N. Lübke, Berezovskyi (46. Ahmed), Giesecke (13. Werner), Wulfänger (79. Futh)

SV Liesten: Gehrke – Bastian, Subke, Beutel, Glameyer, Zurleit, Glameyer, Czaplinski (89. Makowka), Beck (58. Mateev), Mateev, Czaplinski

Tore: 0:1 Filip Branimirov Mateev (35.), 0:2 Viktor Branimirov Mateev (74.), 0:3 Mathis Beutel (84.); Schiedsrichter: Mayk Kopecki (Rochau); Assistenten: Fabian Kopecki, Philip Schlaf; Zuschauer: 51