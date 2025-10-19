Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der SSV 80 Gardelegen II vor 48 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Viktoria Uenglingen freuen.

Gardelegen/MTU. Am Sonntag konnte das Publikum auf dem Stadion Rieselwiese Platz 2 ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Gardeleger gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Rivalen aus Uenglingen.

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Gardeleger (45.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Norman Lübke (SSV 80 Gardelegen II) netzte dann spät in Spielminute 79 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

SSV 80 Gardelegen II liegt in Minute 90+5 2:0 vorn

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II musste noch zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Viktoria Uenglingen spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Enrico Ahrendt.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Joel Härting, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (90.+5). Der SSV 80 Gardelegen II hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – SV Viktoria Uenglingen

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Köhler (39. Giesecke), Lübke (90. Reiner), Kuthe, Wulfänger, Osmers, Zausch, Bergener (81. Majewski), Kurpiers, Härting, Lenz

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Hunnius, Ahrendt, Paulsen, Ahrendt, Arndt, Hunnius, Müller-Bollenhagen (83. Hunnius), Bierstedt, Jandt, Pfeiffer

Tore: 1:0 Norman Lübke (79.), 2:0 Joel Härting (90.+5); Zuschauer: 48