Gardelegen/MTU. Die 82 Beobachter auf dem Stadion Rieselwiese Platz 2 haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SSV 80 Gardelegen II ein ernüchterndes 1:8 (0:3) hinnehmen musste.

In Minute 21 schoss Hishyar Wazar Hasan das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Salzwedler legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Maximilian Eisert der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (25.).

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Gordon Krause im gegnerischen Tor. Luca Nowak traf gleich mehrmals – in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit, 62 und 79, Philip Müller in Minute 80, Nowak in Minute 84 und Alf Müller in Minute 88. Spielstand 8:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Nur eine Spielminute darauf konnte Jonah Matti Osmers (Gardelegen) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Gardelegen erzielen (89.). Der SSV 80 Gardelegen II rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – SV Eintracht Salzwedel 09 I

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Zausch, Lenz (25. Kurpiers), Lemme, Osmers, Tegge, Wulfänger, Kuthe, Houssemeddine, Lübke (72. Reiner), Köhler (52. Borchert)

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Stolz, Müller, Burdack, Wazar Hasan, Al Khelef, Eisert (65. Grabowski), Wulff, Kreitz, Galkowski (62. Müller), Nowak

Tore: 0:1 Hishyar Wazar Hasan (21.), 0:2 Maximilian Eisert (25.), 0:3 Luca Nowak (45.+2), 0:4 Luca Nowak (62.), 0:5 Luca Nowak (79.), 0:6 Philip Müller (80.), 0:7 Luca Nowak (84.), 0:8 Alf Müller (88.), 1:8 Jonah Matti Osmers (89.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Felix Boin, Nick Seydlitz; Zuschauer: 82