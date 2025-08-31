Fußball-Landesklasse 1: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 1:8 (0:3) verließ der SSV 80 Gardelegen II an diesem Wochenende das Stadion Rieselwiese Platz 2. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I fuhr siegreich nach Hause.

Gardelegen/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um André Stolle hat am Sonntag vor 82 Zuschauern auf dem Stadion Rieselwiese Platz 2 ganze acht Treffer kassiert. Die Partie endete 1:8 (0:3).

Hishyar Wazar Hasan (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Maximilian Eisert (25.).

SSV 80 Gardelegen II gerät 0:2 ins Hintertreffen – 25. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Luca Nowak traf gleich mehrmals – in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit, 62 und 79, Philip Müller in Minute 80, Nowak in Minute 84 und Alf Müller in Minute 88. Spielstand 8:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Nur eine Minute später konnte Jonah Matti Osmers (Gardelegen) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Gardelegen erzielen (89.). Die Gardeleger sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – SV Eintracht Salzwedel 09 I

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Lemme, Houssemeddine, Tegge, Lübke (72. Reiner), Osmers, Köhler (52. Borchert), Wulfänger, Zausch, Lenz (25. Kurpiers), Kuthe

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Galkowski (62. Müller), Wulff, Stolz, Nowak, Wazar Hasan, Kreitz, Al Khelef, Müller, Burdack, Eisert (65. Grabowski)

Tore: 0:1 Hishyar Wazar Hasan (21.), 0:2 Maximilian Eisert (25.), 0:3 Luca Nowak (45.+2), 0:4 Luca Nowak (62.), 0:5 Luca Nowak (79.), 0:6 Philip Müller (80.), 0:7 Luca Nowak (84.), 0:8 Alf Müller (88.), 1:8 Jonah Matti Osmers (89.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Felix Boin, Nick Seydlitz; Zuschauer: 82