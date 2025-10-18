Die SG Letzlingen / Potzehne hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den VfB 07 Klötze I mit 0:2 (0:2).

SG Letzlingen / Potzehne verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen VfB 07 Klötze I

Gardelegen/MTU. Das Match zwischen Letzlingen / Potzehne und Klötze ist mit einer deutlichen 0:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Gleich nach dem Anstoß schoss Maris Ludwig Maihack das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Minute 34: SG Letzlingen / Potzehne 0:2 im Hintertreffen

In Spielminute 32 griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 07 Klötze I kassierte einmal Gelb.

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Philipp Homeier, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 auszubauen (34.).

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – VfB 07 Klötze I

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Saluck, Pape, Römmer (46. A. R. Daries), D. Mertens, O. L. Mertens (63. Benecke), L. Daries (70. M. Bock), A. Bock, Krehl (83. Wiegmann), Engler, Schulze

VfB 07 Klötze I: Reek – Homeier, Kleinecke (70. Banse), Mühl, Gase, Sticherling, Wißwedel, Hetfleisch, Fuhrmann, Maihack, Mühl

Tore: 0:1 Maris Ludwig Maihack (6.), 0:2 Philipp Homeier (34.); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Thomas Richter; Zuschauer: 66