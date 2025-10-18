Fußball-Landesklasse 1: Der Heimbonus half der SG Letzlingen / Potzehne am Samstag nicht, als sie sich vor 66 Zuschauern mit 0:2 (0:2) gegen den VfB 07 Klötze I geschlagen geben musste.

SG Letzlingen / Potzehne unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen VfB 07 Klötze I

Gardelegen/MTU. Vor 66 Zuschauern hat sich das Team von Ingo Wiegmann mit 0:2 (0:2) gegen Klötze geschlagen geben müssen.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Maris Ludwig Maihack für Klötze traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

SG Letzlingen / Potzehne liegt 0:2 zurück – Minute 34

In Spielminute 32 musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB 07 Klötze I kassierte einmal Gelb.

Kurz vor dem Pfiff konnte Philipp Homeier (Klötze) den Ball über die Linie bringen (34.). Mit 2:0 verließen die Klötzer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – VfB 07 Klötze I

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Schulze, Pape, D. Mertens, Römmer (46. A. R. Daries), O. L. Mertens (63. Benecke), A. Bock, Engler, Saluck, Krehl (83. Wiegmann), L. Daries (70. M. Bock)

VfB 07 Klötze I: Reek – Hetfleisch, Homeier, Sticherling, Maihack, Mühl, Mühl, Fuhrmann, Gase, Kleinecke (70. Banse), Wißwedel

Tore: 0:1 Maris Ludwig Maihack (6.), 0:2 Philipp Homeier (34.); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Thomas Richter; Zuschauer: 66