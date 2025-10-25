Einen 3:2 (1:1)-Heimerfolg gegen den SV Liesten 22 fuhr die SG Letzlingen / Potzehne am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Gardelegen/MTU. Die SG Letzlingen / Potzehne und der SV Liesten 22 haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gardeleger Gastgeber bereit: Kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 38, lenkte Detlef Mertens den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Salzwedelern unerwartet die Führung (38.). Die Gardeleger legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Ingo Wiegmann der Torschütze (45+1.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Stefan Saluck/Letzlingen / Potzehne (64.), gefolgt von Lukas Paul (SV Liesten 22) in Minute 69. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne kassierte noch einmal Gelb.

Nach wenigen Momenten gelang es Wiegmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Gardeleger Mannschaft den Sieg zu verschaffen (73.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Liesten 22 noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Letzlingen / Potzehne hat sich somit Platz 14 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV Liesten 22

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Wiegmann (85. Schlamann), Freytag (58. Daries), Saluck, Krehl (70. M. Bock), A. Bock, Grabau, Engler, O. L. Mertens, Schulze, D. Mertens

SV Liesten 22: Fedea – Mateev, Mateev, Czaplinski, Glameyer, Czaplinski (46. Müller), Zurleit (29. Subke), Luckmann, Paul, Bastian (71. Koneczek), Langer (82. Saliho)

Tore: 0:1 Detlef Mertens (38.), 1:1 Ingo Wiegmann (45.+1), 2:1 Stefan Saluck (64.), 2:2 Lukas Paul (69.), 3:2 Ingo Wiegmann (73.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Bernd Manecke, Willy Pultermann; Zuschauer: 68