Die SG Letzlingen / Potzehne errang am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den Kreveser SV.

Gardelegen/MTU. Auf dem Sportplatz Letzlingen haben 42 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen der SG Letzlingen / Potzehne und dem Kreveser SV verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Letzlingen / Potzehne. Acht Minuten vor Schluss brachte Marcel Grabau den Gastgeber in Führung (82.).

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Kreveser SV

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Schulze, M. Bock, Mertens, A. Bock, Engler, Krehl (69. Lamprecht), Schlamann, L. Daries (87. C. Grabau), M. Grabau, A. R. Daries

Kreveser SV: Bergmann – Döring, Engelfried (46. Riemann), Hannemann (65. Thomsen), Kiebach (90. Präbke), Wolligandt (69. Rathke), Nitzsche, Pieper, Rosenkranz, Zimmermann, Pieper

Tore: 1:0 Marcel Grabau (82.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 42