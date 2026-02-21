Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang der SG Letzlingen / Potzehne ein 2:1 (0:1)-Heimsieg über den 1. FC Lok Stendal II.

Gardelegen/MTU. Letzlingen / Potzehne – Stendal: Nachdem die SG Letzlingen / Potzehne an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Elias Wolff (1. FC Lok Stendal II) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Stendaler konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Stefan Saluck der Torschütze (69.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

69. Minute SG Letzlingen / Potzehne und 1. FC Lok Stendal II im Gleichstand – 1:1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Albrecht Bock den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Letzlingen / Potzehne sicherte (85.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Letzlingen / Potzehne wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – 1. FC Lok Stendal II

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – O. L. Mertens (68. Schlamann), Schulze, Krehl (63. M. Bock), Saluck, Benecke (60. A. R. Daries), Pape (68. L. Daries), Grabau, D. Mertens (81. Borchert), A. Bock, Engler

1. FC Lok Stendal II: Poser – Grigo, Matiiv, Handge, Konieczny (39. Bordizhenko), Schulze (65. Korbani), Balliet, Wolff, Borkenhagen, Frötschner (60. Kliche), Kovalov

Tore: 0:1 Elias Wolff (18.), 1:1 Stefan Saluck (69.), 2:1 Albrecht Bock (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Lars Böttger, Rene Knopp; Zuschauer: 60