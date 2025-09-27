Ergebnis 6. Spieltag SG Letzlingen / Potzehne sichert sich knappen 1:0-Sieg gegen Kreveser SV
Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Kreveser SV heimste die SG Letzlingen / Potzehne am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.
Gardelegen/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SG Letzlingen / Potzehne und Kreveser SV mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 42 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Letzlingen live dabei.
Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Letzlingen / Potzehne. Acht Minuten vor Schluss brachte Marcel Grabau den Gastgeber in Führung (82.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Gardelegen
- Wettbewerb: Landesklasse 1
- Spieltag: 6
Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Kreveser SV
SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Engler, Schlamann, Mertens, A. R. Daries, M. Bock, A. Bock, L. Daries (87. C. Grabau), Schulze, Krehl (69. Lamprecht), M. Grabau
Kreveser SV: Bergmann – Döring, Kiebach (90. Präbke), Wolligandt (69. Rathke), Engelfried (46. Riemann), Hannemann (65. Thomsen), Rosenkranz, Pieper, Nitzsche, Zimmermann, Pieper
Tore: 1:0 Marcel Grabau (82.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 42