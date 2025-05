Gardelegen/MTU. Die SG Letzlingen / Potzehne und der SSV 80 Gardelegen II haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Ingo Wiegmann (SG Letzlingen / Potzehne) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne steckte einmal Gelb ein (55.). Das Gegentor konnten die Gardelegener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jonas Wulfänger den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 21

1:1 im Duell zwischen SG Letzlingen / Potzehne und SSV 80 Gardelegen II – 67. Minute

In Minute 73 fiel der finale Treffer der Partie. 28 Minuten nach der Pause gelang es Fabian Schlamann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Gardeleger zu entscheiden (73.).

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SSV 80 Gardelegen II

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – A. Bock, Mertens (90. Klement), Saluck, M. Schlamann, M. Bock, M. Grabau, Schulze, Wiegmann (83. C. Grabau), F. Schlamann, Krehl (78. Tabbert)

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Lübke, Lenz, Wannagat, Reiner, Bergener, Steindorf, Werner, Hasanov, Köhler, Wulfänger

Tore: 1:0 Ingo Wiegmann (12.), 1:1 Jonas Wulfänger (67.), 2:1 Fabian Schlamann (73.); Schiedsrichter: Christian Braun (Stendal); Assistenten: Denny Podas, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 59