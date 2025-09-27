Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang der SG Letzlingen / Potzehne ein 1:0 (0:0)-Triumph über den Kreveser SV.

SG Letzlingen / Potzehne sichert sich engen Triumph gegen Kreveser SV mit 1:0

Gardelegen/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen der SG Letzlingen / Potzehne und Kreveser SV. 42 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Letzlingen.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Letzlingen / Potzehne. Acht Minuten vor Schluss brachte Marcel Grabau den Gastgeber in Führung (82.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Kreveser SV

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – M. Grabau, Krehl (69. Lamprecht), A. R. Daries, Engler, Schlamann, Mertens, Schulze, L. Daries (87. C. Grabau), M. Bock, A. Bock

Kreveser SV: Bergmann – Kiebach (90. Präbke), Pieper, Döring, Rosenkranz, Engelfried (46. Riemann), Wolligandt (69. Rathke), Nitzsche, Hannemann (65. Thomsen), Pieper, Zimmermann

Tore: 1:0 Marcel Grabau (82.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 42