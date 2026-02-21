Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang der SG Letzlingen / Potzehne ein 2:1 (0:1)-Heimsieg über den 1. FC Lok Stendal II.

Gardelegen/MTU. Im Spiel zwischen Letzlingen / Potzehne und Stendal am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Sieg für das Team aus Letzlingen / Potzehne.

Elias Wolff (1. FC Lok Stendal II) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Stendaler konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Stefan Saluck der Torschütze (69.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

SG Letzlingen / Potzehne und 1. FC Lok Stendal II – 1:1 in Minute 69

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Albrecht Bock den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Letzlingen / Potzehne sicherte (85.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Letzlingen / Potzehne wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – 1. FC Lok Stendal II

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – O. L. Mertens (68. Schlamann), Engler, Schulze, Grabau, Krehl (63. M. Bock), Benecke (60. A. R. Daries), D. Mertens (81. Borchert), Pape (68. L. Daries), A. Bock, Saluck

1. FC Lok Stendal II: Poser – Borkenhagen, Balliet, Matiiv, Kovalov, Schulze (65. Korbani), Konieczny (39. Bordizhenko), Frötschner (60. Kliche), Handge, Wolff, Grigo

Tore: 0:1 Elias Wolff (18.), 1:1 Stefan Saluck (69.), 2:1 Albrecht Bock (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Lars Böttger, Rene Knopp; Zuschauer: 60