Einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen den SV Liesten 22 heimste die SG Letzlingen / Potzehne am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Gardelegen/MTU. Die SG Letzlingen / Potzehne und der SV Liesten 22 haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gardeleger Gastgeber bereit: Kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 38, lenkte Detlef Mertens den Ball ins eigene Tor und brachte den Salzwedelern unerwartet die Führung (38.). Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Ingo Wiegmann den Ball ins Netz (45+1.).

Minute 45+1 SG Letzlingen / Potzehne und SV Liesten 22 im Gleichstand – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Stefan Saluck/Letzlingen / Potzehne (64.), gefolgt von Lukas Paul (SV Liesten 22) in Minute 69. Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Die SG Letzlingen / Potzehne steckte noch einmal Gelb ein.

Unmittelbar darauf gelang es Wiegmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit dem Gardeleger Team den Sieg zu verschaffen (73.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Liesten 22 noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Letzlingen / Potzehne sicherte sich somit Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV Liesten 22

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Grabau, A. Bock, O. L. Mertens, Engler, D. Mertens, Freytag (58. Daries), Schulze, Wiegmann (85. Schlamann), Saluck, Krehl (70. M. Bock)

SV Liesten 22: Fedea – Mateev, Paul, Czaplinski, Glameyer, Luckmann, Bastian (71. Koneczek), Zurleit (29. Subke), Langer (82. Saliho), Czaplinski (46. Müller), Mateev

Tore: 0:1 Detlef Mertens (38.), 1:1 Ingo Wiegmann (45.+1), 2:1 Stefan Saluck (64.), 2:2 Lukas Paul (69.), 3:2 Ingo Wiegmann (73.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Bernd Manecke, Willy Pultermann; Zuschauer: 68