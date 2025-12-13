Der SG Letzlingen / Potzehne glückte es am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SV 51 Langenapel mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 63 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

SG Letzlingen / Potzehne gewinnt im Heimspiel mit 3:1 gegen SV 51 Langenapel

Gardelegen/MTU. Die 63 Besucher auf dem Sportplatz Letzlingen - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Gardeleger besiegten die Gäste aus Langenapel mit 3:1 (1:0) souverän.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Jacob Engler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). Die Gardeleger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Florian Roese der Torschütze (48.).

SG Letzlingen / Potzehne Kopf an Kopf mit SV 51 Langenapel – 1:1 in Minute 48

Unentschieden. Letzlingen / Potzehnes Ingo Wiegmann konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach Anpfiff gelang es Stefan Saluck, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (64.). In Spielminute 92 handelte sich die SG Letzlingen / Potzehne noch eine Gelbe Karte ein. Die Gardeleger sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV 51 Langenapel

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Engler, M. Bock (50. Saluck), Grabau, Schulze, Pape (75. Schlamann), A. Bock, Wiegmann, Krehl (65. Daries), O. L. Mertens (86. Klement), D. Mertens

SV 51 Langenapel: Schmidt – Roloff (70. Kamga Kamno), Neuling, Atah (88. Nematov), Peters, Meyer, Schulz, Vierke (70. Afanasew), Pokorny (88. Scholze), Roese, Bromann (88. Hahn)

Tore: 1:0 Jacob Engler (3.), 1:1 Florian Roese (48.), 2:1 Ingo Wiegmann (58.), 3:1 Stefan Saluck (64.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Denny Podas, Danilo Babajew; Zuschauer: 63