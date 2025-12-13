Die SG Letzlingen / Potzehne errang am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 63 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen den SV 51 Langenapel.

Gardelegen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 63 Besuchern auf dem Sportplatz Letzlingen - Platz 2 geboten. Die Gardeleger waren den Gästen aus Langenapel mit 3:1 (1:0) souverän überlegen.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Jacob Engler für Letzlingen / Potzehne traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor konnten die Salzwedeler in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Florian Roese den Ball ins Netz.

Minute 48 SG Letzlingen / Potzehne gleichauf mit SV 51 Langenapel – 1:1

Unentschieden. Letzlingen / Potzehnes Ingo Wiegmann konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

Das finale Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Stefan Saluck den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (64.). Damit war der Triumph der Gardeleger entschieden. In Spielminute 92 handelte sich die SG Letzlingen / Potzehne noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Letzlingen / Potzehne hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV 51 Langenapel

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – A. Bock, O. L. Mertens (86. Klement), Wiegmann, Grabau, Engler, Krehl (65. Daries), D. Mertens, Pape (75. Schlamann), Schulze, M. Bock (50. Saluck)

SV 51 Langenapel: Schmidt – Neuling, Vierke (70. Afanasew), Peters, Atah (88. Nematov), Roloff (70. Kamga Kamno), Roese, Meyer, Schulz, Pokorny (88. Scholze), Bromann (88. Hahn)

Tore: 1:0 Jacob Engler (3.), 1:1 Florian Roese (48.), 2:1 Ingo Wiegmann (58.), 3:1 Stefan Saluck (64.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Denny Podas, Danilo Babajew; Zuschauer: 63