Gardelegen/MTU. Die SG Letzlingen / Potzehne und der SV Liesten 22 haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Die Gardeleger Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in einer ersten Halbzeit bis dahin ohne Treffer in Minute 38 dann von Detlef Mertens ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Salzwedelern eine unverhoffte Führung ein (38.). Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Ingo Wiegmann den Ball ins Netz (45+1.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Stefan Saluck/Letzlingen / Potzehne (64.), gefolgt von Lukas Paul (SV Liesten 22) in Minute 69. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne steckte noch einmal Gelb ein.

Nur vier Spielminuten darauf konnte Wiegmann (Letzlingen / Potzehne) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Gardeleger Elf erzielen (73.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Liesten 22 noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Letzlingen / Potzehne sicherte sich somit Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV Liesten 22

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – O. L. Mertens, Wiegmann (85. Schlamann), Freytag (58. Daries), A. Bock, Krehl (70. M. Bock), Saluck, Schulze, D. Mertens, Engler, Grabau

SV Liesten 22: Fedea – Luckmann, Glameyer, Czaplinski, Langer (82. Saliho), Zurleit (29. Subke), Bastian (71. Koneczek), Mateev, Czaplinski (46. Müller), Paul, Mateev

Tore: 0:1 Detlef Mertens (38.), 1:1 Ingo Wiegmann (45.+1), 2:1 Stefan Saluck (64.), 2:2 Lukas Paul (69.), 3:2 Ingo Wiegmann (73.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Bernd Manecke, Willy Pultermann; Zuschauer: 68