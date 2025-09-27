Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Kreveser SV fuhr die SG Letzlingen / Potzehne am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Gardelegen/MTU. Auf dem Sportplatz Letzlingen haben 42 Zuschauer am Samstag das Match zwischen der SG Letzlingen / Potzehne und dem Kreveser SV verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht gelingen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Letzlingen / Potzehne. Acht Minuten vor Schluss brachte Marcel Grabau den Gastgeber in Führung (82.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Kreveser SV

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Mertens, Schulze, M. Grabau, A. R. Daries, Engler, Schlamann, L. Daries (87. C. Grabau), M. Bock, Krehl (69. Lamprecht), A. Bock

Kreveser SV: Bergmann – Hannemann (65. Thomsen), Döring, Zimmermann, Rosenkranz, Kiebach (90. Präbke), Pieper, Wolligandt (69. Rathke), Engelfried (46. Riemann), Nitzsche, Pieper

Tore: 1:0 Marcel Grabau (82.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 42