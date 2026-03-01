Für den Rossauer SV endete der 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Medizin Uchtspringe mit 1:2 (1:1).

Rossau/MTU. Am Sonntag haben sich der Rossauer SV und der SV Medizin Uchtspringe ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:1).

Michael Adam (SV Medizin Uchtspringe) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Uchtspringer konterten in der 35. Minute. Diesmal war Dastin Ziems der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

In der 76. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Medizin Uchtspringe steckte einmal Gelb ein. Der Rossauer SV hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian Schulze.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Loris Bosse, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Uchtspringer zu entscheiden (90.+1). In Spielminute 94 handelte sich der SV Medizin Uchtspringe noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SV Medizin Uchtspringe

Rossauer SV: Benecke – Elling, Neumann, Ziems, Schumann, Wilhelm (78. Kirschling), Walther (81. B. Meyer), Grimm (85. Hedermann), Klein, C. Worsch, M. Meyer

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Schadow, Gerhardt, Nabizade (83. Langer), Bosse, Brinkmann, Adam, Pagels, Stoppa, Staykovski, Klukas

Tore: 0:1 Michael Adam (7.), 1:1 Dastin Ziems (35.), 1:2 Loris Bosse (90.+1); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Mathis Bannier; Zuschauer: 194