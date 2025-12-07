Fußball-Landesklasse 1: Der Heimvorteil half dem Rossauer SV am Sonntag nicht, als er sich vor 171 Zuschauern mit 1:3 (0:2) gegen den SV Liesten 22 geschlagen geben musste.

Rossau/MTU. Das Spiel zwischen Rossau und Liesten ist mit einer klaren 1:3 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Hannes Glameyer (SV Liesten 22) netzte 21 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der Nachspielphase der ersten Halbzeit konnte Liesten noch einmal treffen: In Minute 46 wurde das zweite Tor durch Nick Danny Luckmann erzielt.

46. Minute: Rossauer SV 0:2 im Hintertreffen

Es sah nicht gut aus für Rossau. Aber dann musste der SV Liesten 22 auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tim Ole Nowack nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Nur kurz darauf gelang es Filip Branimirov Mateev, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 auszubauen (75.). In Spielminute 92 handelte sich der Rossauer SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Rossauer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SV Liesten 22

Rossauer SV: Benecke – Neumann (84. Schmitz), Wilhelm, Elling, Hannemann (46. Brünicke), Nowack, Ziems, Rieger, Baik, Noack, Wallmann

SV Liesten 22: Kummert – Glameyer, Mateev (90. Saliho), Mateev (81. Beck), Bastian, Makowka (69. Hackfurt), Subke, Glameyer, Luckmann, Paul, Langer

Tore: 0:1 Hannes Glameyer (21.), 0:2 Nick Danny Luckmann (45.+1), 1:2 Tim Ole Nowack (73.), 1:3 Filip Branimirov Mateev (75.); Zuschauer: 171