Der Rossauer SV erzielte am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 239 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SSV 80 Gardelegen II.

Rossauer SV siegt zu Hause mit 2:0 gegen SSV 80 Gardelegen II

Rossau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 239 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Rossauer setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Gardelegen durch.

In Minute 15 schoss Clemens Hannemann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Rossauer SV führt nach 67 Minuten 2:0

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Marlon Baik (Rossau) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 2:0 verließen die Rossauer den Platz als Sieger. Der Rossauer SV rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SSV 80 Gardelegen II

Rossauer SV: Benecke – Brünicke, Baik, Hannemann (76. Worsch), Noack, Elling, Rieger, Henel, Nowack, Wilhelm, Schröder

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Osmers (88. Reiner), Steindorf, Jallow (56. Lübke), Wulfänger, Lemme (46. Borchert), Giesecke, Bergener (76. Zausch), Kurpiers, Lenz (72. Werner), Berezovskyi

Tore: 1:0 Clemens Hannemann (15.), 2:0 Marlon Baik (67.); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Marko Buch, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 239