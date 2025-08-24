Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der Rossauer SV vor 239 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den SSV 80 Gardelegen II freuen.

Rossau/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 239 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Rossauer waren den Gästen aus Gardelegen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Nach 15 Minuten schoss Clemens Hannemann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Rossauer SV liegt in Minute 67 2:0 vorn

In Minute 67 fiel der finale Treffer der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Marlon Baik, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (67.). Die Rossauer sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SSV 80 Gardelegen II

Rossauer SV: Benecke – Noack, Elling, Baik, Henel, Hannemann (76. Worsch), Schröder, Wilhelm, Brünicke, Rieger, Nowack

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Osmers (88. Reiner), Lenz (72. Werner), Kurpiers, Lemme (46. Borchert), Wulfänger, Jallow (56. Lübke), Berezovskyi, Steindorf, Giesecke, Bergener (76. Zausch)

Tore: 1:0 Clemens Hannemann (15.), 2:0 Marlon Baik (67.); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Marko Buch, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 239