Dem Rossauer SV gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SSV 80 Gardelegen II mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 239 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Rossau/MTU. Die 239 Besucher auf dem Sportplatz haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Rossauer schlugen das Team aus Gardelegen mit 2:0 (1:0) souverän.

Clemens Hannemann traf für den Rossauer SV in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Minute 67: Rossauer SV liegt mit 2:0 vorne

Das finale Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Halbzeitpause, als Marlon Baik den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (67.). Damit war der Triumph der Rossauer entschieden. Der Rossauer SV rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SSV 80 Gardelegen II

Rossauer SV: Benecke – Wilhelm, Schröder, Henel, Brünicke, Baik, Hannemann (76. Worsch), Rieger, Elling, Noack, Nowack

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Steindorf, Bergener (76. Zausch), Lemme (46. Borchert), Jallow (56. Lübke), Osmers (88. Reiner), Giesecke, Berezovskyi, Wulfänger, Kurpiers, Lenz (72. Werner)

Tore: 1:0 Clemens Hannemann (15.), 2:0 Marlon Baik (67.); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Marko Buch, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 239