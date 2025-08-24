Der Rossauer SV erzielte am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 239 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SSV 80 Gardelegen II.

Rossauer SV erkämpft einen Heimsieg gegen SSV 80 Gardelegen II mit 2:0

Rossau/MTU. Die 239 Besucher auf dem Sportplatz haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Rossauer besiegten das Team aus Gardelegen mit 2:0 (1:0) souverän.

Nach nur 15 Minuten schoss Clemens Hannemann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Rossauer SV führt mit 2:0 – 67. Minute

22 Minuten nach der Pause konnte Marlon Baik (Rossau) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 2:0 gingen die Rossauer als Sieger vom Platz. Der Rossauer SV rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SSV 80 Gardelegen II

Rossauer SV: Benecke – Schröder, Baik, Wilhelm, Brünicke, Elling, Noack, Hannemann (76. Worsch), Rieger, Nowack, Henel

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Lemme (46. Borchert), Steindorf, Kurpiers, Berezovskyi, Jallow (56. Lübke), Lenz (72. Werner), Wulfänger, Bergener (76. Zausch), Giesecke, Osmers (88. Reiner)

Tore: 1:0 Clemens Hannemann (15.), 2:0 Marlon Baik (67.); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Marko Buch, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 239