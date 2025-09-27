Der TuS Wahrburg hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den VfB 07 Klötze I mit 1:3 (1:1).

Stendal/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Stendaler Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem VfB 07 Klötze I verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Kevin Assmann für Wahrburg traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Stendaler konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Philipp Homeier der Torschütze (8.).

Unentschieden. Klötzes Maris Ludwig Maihack konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Am Ende des Duells sollte es dem VfB 07 Klötze I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Homeier den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 erweiterte (90.+5). Damit war der Erfolg der Klötzer gesichert. Die Stendaler sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – VfB 07 Klötze I

TuS Wahrburg: Schmidt – Radelhof, Burghard, Weikert (69. Leppin), Heyder, Schlegel (58. Salemski), Wennrich, Klipp, Schnee (89. Heim), Köhn, Assmann

VfB 07 Klötze I: Reek – Dannies, Banse (53. Maihack), Gase, Homeier, Mühl, Fuhrmann, Lehmann (58. Landmann), Michel, Lange, Gose

Tore: 1:0 Kevin Assmann (7.), 1:1 Philipp Homeier (8.), 1:2 Maris Ludwig Maihack (65.), 1:3 Philipp Homeier (90.+5); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 52