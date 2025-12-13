Fußball-Landesklasse 1: Der Heimvorteil half dem SV Liesten 22 am Samstag nicht, als er sich vor 180 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I geschlagen geben musste.

Salzwedel/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Jonathan Gehrke. Der Trainer von Liesten musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Salzwedel beobachten.

Es waren bereits 28 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Hishyar Wazar Hasan für Salzwedel traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

SV Liesten 22 hinkt 0:2 hinterher – 86. Minute

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Lukasz Koneczek wurde für Viktor Branimirov Mateev eingesetzt und Moritz Hackfurt für Paul Langer. Auf der Gastseite räumten Marius Wulff für Elias Lennard Horn und Hishyar Wazar Hasan für Eliah Samuel Riethmüller den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Elias Lennard Horn den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (86.). Damit war der Erfolg der Salzwedler entschieden. Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Liesten 22 rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – SV Eintracht Salzwedel 09 I

SV Liesten 22: Fedea – Langer (63. Hackfurt), H. Glameyer, M. J. Czaplinski (73. Bastian), Luckmann, H. Glameyer, Subke (25. O. A. Czaplinski), V. B. Mateev (46. Koneczek), Müller (83. Saliho), F. B. Mateev, Paul

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Grabowski, Gille, Eisert, Nowak (90. Ali), Wulff (57. Horn), Kreitz, Hentschel, Al Khelef, Wazar Hasan (63. Riethmüller), Burdack

Tore: 0:1 Hishyar Wazar Hasan (28.), 0:2 Elias Lennard Horn (86.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Mayk Kopecki, Julia Kopecki; Zuschauer: 180