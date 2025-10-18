Fußball-Landesklasse 1: In der Partie am Samstag war die SG Letzlingen / Potzehne gegenüber dem VfB 07 Klötze I machtlos und wurde 0:2 (0:2) besiegt.

Niederlage vor heimischem Publikum: SG Letzlingen / Potzehne muss 0:2 gegen VfB 07 Klötze I akzeptieren

Gardelegen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Ingo Wiegmann. Der Trainer von Letzlingen / Potzehne musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:2)-Niederlage gegen Klötze beobachten.

Gleich nach Anpfiff schoss Maris Ludwig Maihack das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (6.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

34. Minute: SG Letzlingen / Potzehne 0:2 im Hintertreffen

In Spielminute 32 musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB 07 Klötze I kassierte einmal Gelb.

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Philipp Homeier, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 auszubauen (34.).

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – VfB 07 Klötze I

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – O. L. Mertens (63. Benecke), D. Mertens, Krehl (83. Wiegmann), Schulze, Engler, Pape, L. Daries (70. M. Bock), A. Bock, Römmer (46. A. R. Daries), Saluck

VfB 07 Klötze I: Reek – Gase, Maihack, Hetfleisch, Kleinecke (70. Banse), Wißwedel, Sticherling, Fuhrmann, Homeier, Mühl, Mühl

Tore: 0:1 Maris Ludwig Maihack (6.), 0:2 Philipp Homeier (34.); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Thomas Richter; Zuschauer: 66