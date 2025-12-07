Der Rossauer SV hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den SV Liesten 22 mit 1:3 (0:2).

Rossau/MTU. Vor 171 Zuschauern hat sich das Team von Christian Schulze mit 1:3 (0:2) gegen Liesten eine Niederlage eingestehen müssen.

Hannes Glameyer (SV Liesten 22) netzte 21 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der Nachspielphase der ersten Halbzeit konnte Liesten noch einen drauf setzen: In der ersten Minute wurde das zweite Tor durch Nick Danny Luckmann erzielt.

Minute 45+1: Rossauer SV mit 0:2 im Rückstand

Es sah nicht gut aus für Rossau. Aber dann musste der SV Liesten 22 auch mal einstecken. Torwart Tyler Fritz Kummert konnte den Ball von Tim Ole Nowack nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Filip Branimirov Mateev den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (75.). Damit war der Erfolg der Salzwedeler gesichert. In Spielminute 92 handelte sich der Rossauer SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Rossauer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SV Liesten 22

Rossauer SV: Benecke – Ziems, Rieger, Wilhelm, Neumann (84. Schmitz), Baik, Nowack, Noack, Hannemann (46. Brünicke), Elling, Wallmann

SV Liesten 22: Kummert – Mateev (81. Beck), Glameyer, Makowka (69. Hackfurt), Langer, Subke, Paul, Glameyer, Mateev (90. Saliho), Luckmann, Bastian

Tore: 0:1 Hannes Glameyer (21.), 0:2 Nick Danny Luckmann (45.+1), 1:2 Tim Ole Nowack (73.), 1:3 Filip Branimirov Mateev (75.); Zuschauer: 171