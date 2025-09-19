Fußball-Landesklasse 1: Der Heimbonus half dem Möringer Sportverein am Freitag nicht, als er sich vor 91 Zuschauern mit 1:4 (0:2) gegen den SSV 80 Gardelegen II geschlagen geben musste.

Möringer Sportverein unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:4 gegen SSV 80 Gardelegen II

Stendal/MTU. Vor 91 Zuschauern hat sich das Team von Dirksen Höft mit 1:4 (0:2) gegen Gardelegen eine Niederlage eingestehen müssen.

Es waren schon 31 Minuten des Spiels vergangen, als Beat Schilling für Gardelegen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Bennet Lenz (37.) erzielt wurde.

Möringer Sportverein gerät 0:2 ins Hintertreffen – 37. Minute

Es sah nicht gut aus für den Möringer Sportverein. In Minute 53 gelang es Spieler Nummer 10 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Beat Schilling traf für Gardelegen in Minute 66. Spielstand 3:1 für den SSV 80 Gardelegen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Jonah Matti Osmers, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 zu erweitern (90.+5).

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SSV 80 Gardelegen II

Möringer Sportverein: Bauer – Bade (46. Köppe), Huch, A. Eggert (46. Kumpe), Müller, Mayer (74. L. Eggert), Siegert, Rosentreter, Hutsu, Berr (70. Dzierma), Täger

SSV 80 Gardelegen II: Lindecke – Berezovskyi (72. Lübke), Bergener, Osmers, Lemme (6. Giesecke), Lenz (86. Houssemeddine), Schilling (90. Reiner), Wulfänger, Kurpiers, Steindorf, Kuthe

Tore: 0:1 Beat Schilling (31.), 0:2 Bennet Lenz (37.), 1:2 Chris Rosentreter (53.), 1:3 Beat Schilling (66.), 1:4 Jonah Matti Osmers (90.+5); Zuschauer: 91