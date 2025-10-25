Der Möringer Sportverein erzielte am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 48 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV 51 Langenapel.

Stendal/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Möringen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Möringerer schlugen das Team aus Langenapel mit 3:0 (2:0) souverän.

David Berr (Möringer Sportverein e.V.) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Christopher Schilling den Ball ins Netz (32.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

32. Minute: Möringer Sportverein liegt mit 2:0 vorne

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Schilling, den Ball erneut ins Netz zu befördern (74.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Der Möringer Sportverein hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV 51 Langenapel

Möringer Sportverein: Bauer – Dzierma (66. Köppe), L. Eggert, A. Eggert, Schilling (75. Prüfer), Berr (84. Kuschmider), Mayer, Hutsu, Bünnig (84. Drawehn), Kumpe, Siegert

SV 51 Langenapel: Peters – Atah (46. Pokorny), Bromann, Kamga Kamno (78. Schwerin), Stolz, Roloff, Schulz (73. Siemann), Neuling, Beneke, Meyer, Afanasew

Tore: 1:0 David Berr (18.), 2:0 Christopher Schilling (32.), 3:0 Christopher Schilling (74.); Zuschauer: 48