Einen 1:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den SV Viktoria Uenglingen fuhr der Möringer Sportverein am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Möringer Sportverein sichert sich knappen Sieg gegen SV Viktoria Uenglingen mit 1:0

Stendal/MTU. Auf dem Sportplatz Möringen haben 128 Fußballfans am Mittwoch das Kräftemessen zwischen dem Möringer Sportverein und dem SV Viktoria Uenglingen verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (1:0).

Nach gerade einmal 18 Minuten brachte Fynn Mika Köppe den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.03.2026, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV Viktoria Uenglingen

Möringer Sportverein: Bauer – Rosentreter (85. Kuschmider), Lauck (67. Dzierma), Mayer, Hutsu, Wendt, Schönburg, F. M. Köppe (90. Drawehn), Berr (89. Laporte), M. Köppe, Bünnig

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Hesse, Pfeiffer (77. Seyer), Jandt, Bierstedt, Hunnius (77. Behrendt), Kreisel, Hunnius, Ahrendt, Ahrendt

Tore: 1:0 Fynn Mika Köppe (18.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Michael Damke, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 128