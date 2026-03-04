Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang dem Möringer Sportverein ein 1:0 (1:0)-Triumph über den SV Viktoria Uenglingen.

Möringer Sportverein sichert sich knappen 1:0-Sieg gegen SV Viktoria Uenglingen

Stendal/MTU. Am Mittwoch endete die Partie zwischen Möringer Sportverein und SV Viktoria Uenglingen mit einem niedrigen 1:0 (1:0). 128 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Möringen live dabei.

In Minute 18 brachte Fynn Mika Köppe den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.03.2026, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV Viktoria Uenglingen

Möringer Sportverein: Bauer – Bünnig, Berr (89. Laporte), Hutsu, F. M. Köppe (90. Drawehn), Mayer, M. Köppe, Lauck (67. Dzierma), Schönburg, Rosentreter (85. Kuschmider), Wendt

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Jandt, Hunnius (77. Behrendt), Bierstedt, Ahrendt, Pfeiffer (77. Seyer), Ahrendt, Hunnius, Kreisel, Hesse

Tore: 1:0 Fynn Mika Köppe (18.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Michael Damke, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 128