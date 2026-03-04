Einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Viktoria Uenglingen fuhr der Möringer Sportverein am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Möringer Sportverein sichert sich engen Triumph gegen SV Viktoria Uenglingen mit 1:0

Stendal/MTU. Am Mittwoch endete die Partie zwischen Möringer Sportverein und SV Viktoria Uenglingen mit einem niedrigen 1:0 (1:0). 128 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Möringen live dabei.

Nach lediglich 18 Minuten brachte Fynn Mika Köppe den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.03.2026, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV Viktoria Uenglingen

Möringer Sportverein: Bauer – Rosentreter (85. Kuschmider), M. Köppe, Lauck (67. Dzierma), Wendt, Berr (89. Laporte), Hutsu, Bünnig, Mayer, F. M. Köppe (90. Drawehn), Schönburg

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Ahrendt, Hunnius, Hesse, Hunnius (77. Behrendt), Kreisel, Bierstedt, Ahrendt, Jandt, Pfeiffer (77. Seyer)

Tore: 1:0 Fynn Mika Köppe (18.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Michael Damke, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 128