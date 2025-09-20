Eine Niederlage für den Kreveser SV besiegelte den 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den TuS Wahrburg mit 1:2 (0:1).

Krevese/MTU. Am Samstag haben sich der Kreveser SV und der TuS Wahrburg ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (0:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Marcel Marx vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Tristan Burghard das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (36.). Die Stendaler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Christian Rosenkranz der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Kreveser SV und TuS Wahrburg – 1:1 in Minute 70

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Richardt Klipp (Wahrburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Stendaler Mannschaft erzielen (82.). Die Gegner vom Kreveser SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der Kreveser SV rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – TuS Wahrburg

Kreveser SV: Bergmann – Riemann (46. N. Pieper), Döring, Engelfried (46. R. P. Rosenkranz), C. Rosenkranz, Thomsen, Zimmermann (84. Hannemann), L. Pieper, Kiebach, Wolligandt, Nitzsche (46. Bittner)

TuS Wahrburg: Schmidt – Radelhof, Assmann, Schnee, (46. Schulz), Klipp (90. Rundstedt), Burghard, Weikert, Salemski (90. Heim), Wennrich, Schlegel (72. Köhn)

Tore: 0:1 Tristan Burghard (36.), 1:1 Christian Rosenkranz (70.), 1:2 Richardt Klipp (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 92