Eine Niederlage für den Kreveser SV besiegelte den 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den TuS Wahrburg mit 1:2 (0:1).

Krevese/MTU. Am Samstag haben sich der Kreveser SV und der TuS Wahrburg ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (0:1).

Tristan Burghard (TuS Wahrburg) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Kreveser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Christian Rosenkranz den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Minute 70 Kreveser SV auf Augenhöhe mit TuS Wahrburg – 1:1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Richardt Klipp den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Wahrburg sicherte (82.). Die Gegner vom Kreveser SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Kreveser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – TuS Wahrburg

Kreveser SV: Bergmann – Riemann (46. N. Pieper), L. Pieper, Thomsen, Nitzsche (46. Bittner), Kiebach, C. Rosenkranz, Döring, Zimmermann (84. Hannemann), Wolligandt, Engelfried (46. R. P. Rosenkranz)

TuS Wahrburg: Schmidt – (46. Schulz), Radelhof, Weikert, Wennrich, Klipp (90. Rundstedt), Salemski (90. Heim), Schnee, Schlegel (72. Köhn), Burghard, Assmann

Tore: 0:1 Tristan Burghard (36.), 1:1 Christian Rosenkranz (70.), 1:2 Richardt Klipp (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 92