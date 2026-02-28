Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erzielte der Gastgeber TSV Brettin/Roßdorf I gegen den TuS Wahrburg ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Brettin/MTU. Mit einem Gleichstand sind der TSV Brettin/Roßdorf I und der TuS Wahrburg am Samstag vom Platz gegangen. 92 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz.

Gleich nach Spielstart schoss Toni Weikert das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

1:1 für TSV Brettin/Roßdorf I und TuS Wahrburg – Minute 90+5

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Toni Laurin Wicke wurde für Jeremy Feuerherdt eingesetzt und Lukas Matthäus für Jeremy Papke. Auf der Gastseite räumten Markus Werle für Tobias Heyder und Hassan Mohamad Ababaker für Sven Leppin den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende der Partie sollte es dem TSV Brettin/Roßdorf I doch noch gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Toni Laurin Wicke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Brettiner Team errang (90.+5).

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – TuS Wahrburg

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Kniesche, L. Lindemann, Helm, J. Feuerherdt (60. Wicke), L. Lindemann (75. Gronwald), Schmahl, Dauter, Papke (70. Matthäus), Tepper, J. P. Feuerherdt

TuS Wahrburg: Schmidt – Köhn, Mohamad Ababaker (70. Leppin), Wennrich, Schlegel, Weikert (90. Wennrich), Rundstedt (85. Heim), Salemski (89. Wennrich), Hallmann, Schnee, Werle (46. Heyder)

Tore: 0:1 Toni Weikert (5.), 1:1 Toni Laurin Wicke (90.+5); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Robert Stähr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 92