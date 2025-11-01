Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Medizin Uchtspringe und Kreveser SV am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

Stendal/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Medizin Uchtspringe und der Kreveser SV am Samstag auseinander gegangen. 87 Zuschauer sahen das Spiel in der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe.

Es waren bereits 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Marcel Brinkmann für Uchtspringe traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

SV Medizin Uchtspringe Kopf an Kopf mit Kreveser SV – 1:1 in Minute 45+2

In Spielminute 45 musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Medizin Uchtspringe musste einmal Gelb hinnehmen.

Kurz nach der Pause fiel dann schon der rettende Treffer für den Kreveser SV. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Rudolph Paul Rosenkranz (Krevese) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Krevese erzielen (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Kreveser SV

SV Medizin Uchtspringe: Schulz – Brinkmann, Schadow, Stoppa, Wolter, Nabizade, Langer (58. G. Gerhardt), Adam, Klukas, Bosse, Pagels

Kreveser SV: Bergmann – Nitzsche (73. Bittner), Thomsen, Zimmermann, Präbke, Rosenkranz, Rosenkranz, Kiebach, Rathke, Döring (88. Riemann), Pieper

Tore: 1:0 Marcel Brinkmann (24.), 1:1 Rudolph Paul Rosenkranz (45.+2); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Bierstedt, Willi Böhme; Zuschauer: 87