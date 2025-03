Ein 3:3 (0:2)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Kreveser SV und SV Eintracht Salzwedel 09 I am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

Krevese/MTU. Der Kreveser SV und der SV Eintracht Salzwedel 09 I haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 3:3 (0:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Philip Müller für Salzwedel traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Salzwedler legten in der 34. Spielminute nach. Diesmal war Maximilian Eisert der Torschütze.

Kreveser SV liegt 0:2 zurück – Minute 34

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Nils Pieper/Krevese (52 und 80.), gefolgt von Rudolph Paul Rosenkranz (Kreveser SV) in Minute 82. Spielstand 3:2 für den Kreveser SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I steckte einmal Gelb ein.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Müller, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Salzwedler zu erreichen (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich der Kreveser SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – SV Eintracht Salzwedel 09 I

Kreveser SV: Bergmann – N. Pieper, Janiszewski, Kiebach (67. Wolligandt), L. Pieper (77. Rathke), Döring, Engelfried, Zimmermann (72. Bittner), R. P. Rosenkranz, Thiede, C. Rosenkranz

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Nowak (79. Wazar Hasan), Al Khelef (85. Müller), Müller, Stolz (72. Gose), Seehausen, Biermann, Wulff, Koch (61. Koch), Eisert, Grabowski (61. Roth)

Tore: 0:1 Philip Müller (8.), 0:2 Maximilian Eisert (34.), 1:2 Nils Pieper (52.), 2:2 Nils Pieper (80.), 3:2 Rudolph Paul Rosenkranz (82.), 3:3 Philip Müller (90.+2); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Alexander Wesche, Marvin Lukas Thiel; Zuschauer: 74