Am 22. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erzielte der Heimverein FSV Havelberg 1911 gegen den SSV 80 Gardelegen II ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Havelberg/MTU. Der FSV Havelberg 1911 und der SSV 80 Gardelegen II haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (1:0).

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Toni Leppin für Havelberg traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Nachspielminute 1 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Havelberger konterten . Diesmal war Michel Bergener der Torschütze (47.).

1:1 für FSV Havelberg 1911 und SSV 80 Gardelegen II – Minute 47

Unentschieden. Gardelegens Adam Ben Ali konnte seinem Team in Minute 55 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 22

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Leppin (Havelberg) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Havelberg erzielen (86.). In Spielminute 90 handelte sich der FSV Havelberg 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FSV Havelberg 1911 – SSV 80 Gardelegen II

FSV Havelberg 1911: Sell – Wollermann, Fritze, Oppermann, M. Seidel (29. Mathewes), P. Seidel, Leppin, Stamer, Doering (56. Heidel), Freye (56. Bröker), Suljanovic (56. Betker)

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Ben Ali, Bergener, Hasanov (87. Houssemeddine), Wulfänger, Lemme, Osmers, Steindorf, Giesecke, Werner, Melek (14. Reiner)

Tore: 1:0 Toni Leppin (45.+1), 1:1 Michel Bergener (47.), 1:2 Adam Ben Ali (55.), 2:2 Toni Leppin (86.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Oscar Jenschmischek; Zuschauer: 76