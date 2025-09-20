Einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I heimste der VfB 07 Klötze I am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Klötze/MTU. In einer überraschenden Wende hat der VfB 07 Klötze I nach einem klaren Rückstand den SV Eintracht Salzwedel 09 I mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Gleich nach Spielstart schoss Eliah Samuel Riethmüller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Klötzer revanchieren: In Minute 60 wurde das Gegentor durch Philipp Homeier erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

VfB 07 Klötze I Kopf an Kopf mit SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1 in Minute 60

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Marius Mühl, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Klötzer zu entscheiden (80.). Der VfB 07 Klötze I hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

VfB 07 Klötze I: Reek – Banse, Homeier, Lange, Fuhrmann, M. Mühl, Lehmann, Michel (86. Strauß), Gase, P. Dannies, Gose (83. M. Dannies)

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Wulff, Nowak, Riethmüller, Licht, Eisert, Stolz (61. Müller), Krubert (35. Wazar Hasan), Müller, Kreitz (46. Hentschel), Grabowski

Tore: 0:1 Eliah Samuel Riethmüller (8.), 1:1 Philipp Homeier (60.), 2:1 Marius Mühl (80.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Edgar Brehmer, Daniel Fischer; Zuschauer: 149