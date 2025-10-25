Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte der SG Letzlingen / Potzehne ein 3:2 (1:1)-Triumph über den SV Liesten 22.

Gardelegen/MTU. Am Samstag haben sich die SG Letzlingen / Potzehne und der SV Liesten 22 ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Die Gardeleger Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in einer ersten Spielhälfte bis dahin ohne Treffer in Minute 38 dann von Detlef Mertens ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Salzwedelern eine unverhoffte Führung ein (38.). Die Gardeleger legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Ingo Wiegmann der Torschütze (45+1.).

Minute 45+1 SG Letzlingen / Potzehne und SV Liesten 22 im Gleichstand – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Stefan Saluck/Letzlingen / Potzehne (64.), gefolgt von Lukas Paul (SV Liesten 22) in Minute 69. Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Wiegmann den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Letzlingen / Potzehne sicherte (73.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Liesten 22 noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Letzlingen / Potzehne sicherte sich somit Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV Liesten 22

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Engler, Wiegmann (85. Schlamann), A. Bock, O. L. Mertens, Krehl (70. M. Bock), Grabau, Freytag (58. Daries), Saluck, D. Mertens, Schulze

SV Liesten 22: Fedea – Czaplinski (46. Müller), Bastian (71. Koneczek), Czaplinski, Paul, Langer (82. Saliho), Glameyer, Mateev, Zurleit (29. Subke), Luckmann, Mateev

Tore: 0:1 Detlef Mertens (38.), 1:1 Ingo Wiegmann (45.+1), 2:1 Stefan Saluck (64.), 2:2 Lukas Paul (69.), 3:2 Ingo Wiegmann (73.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Bernd Manecke, Willy Pultermann; Zuschauer: 68