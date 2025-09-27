Die SG Letzlingen / Potzehne errang am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Kreveser SV.

Gardelegen/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SG Letzlingen / Potzehne und Kreveser SV mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 42 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Letzlingen live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Letzlingen / Potzehne. Acht Minuten vor Schluss brachte Marcel Grabau den Gastgeber in Führung (82.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Kreveser SV

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – M. Grabau, Schlamann, A. R. Daries, Krehl (69. Lamprecht), M. Bock, L. Daries (87. C. Grabau), A. Bock, Engler, Mertens, Schulze

Kreveser SV: Bergmann – Rosenkranz, Hannemann (65. Thomsen), Engelfried (46. Riemann), Nitzsche, Döring, Zimmermann, Pieper, Wolligandt (69. Rathke), Pieper, Kiebach (90. Präbke)

Tore: 1:0 Marcel Grabau (82.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 42