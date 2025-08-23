Einen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen die SG Letzlingen / Potzehne fuhr der 1. FC Lok Stendal II am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Stendal/MTU. Der 1. FC Lok Stendal II und die SG Letzlingen / Potzehne haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Oskar Konrad Konieczny das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (55.). Die Stendaler konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Stefan Saluck der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (69.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

1. FC Lok Stendal II und SG Letzlingen / Potzehne – 1:1 in Minute 69

Am Ende des Duells sollte es dem 1. FC Lok Stendal II noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Anton Dzhurylo den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Stendal sicherte (90.+1). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Letzlingen / Potzehne wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Der 1. FC Lok Stendal II rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SG Letzlingen / Potzehne

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – Kovalov (82. O. Handge), Schulze (74. Merso Rasho), Matiiv, Dzhurylo, F. Handge (90. Schreiber), Becker, Friedebold, Klautzsch, Frötschner, Konieczny

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Mertens, Krehl (68. Bock), Schulze, Pape, Schulze, Grabau, Daries, Engler, Mertens, Saluck

Tore: 1:0 Oskar Konrad Konieczny (55.), 1:1 Stefan Saluck (69.), 2:1 Anton Dzhurylo (90.+1); Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Adrian Gehring; Zuschauer: 44