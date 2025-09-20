Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I fuhr der VfB 07 Klötze I am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Klötze/MTU. Klötze – Salzwedel: Nachdem der VfB 07 Klötze I an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:1).

Eliah Samuel Riethmüller (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Salzwedler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Philipp Homeier der Torschütze (60.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

1:1 für VfB 07 Klötze I und SV Eintracht Salzwedel 09 I – Minute 60

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Marius Mühl, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Klötzer zu entscheiden (80.). Der VfB 07 Klötze I sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

VfB 07 Klötze I: Reek – Banse, Gase, Lange, Michel (86. Strauß), Homeier, Fuhrmann, Gose (83. M. Dannies), P. Dannies, Lehmann, M. Mühl

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Krubert (35. Wazar Hasan), Eisert, Nowak, Grabowski, Licht, Kreitz (46. Hentschel), Riethmüller, Wulff, Müller, Stolz (61. Müller)

Tore: 0:1 Eliah Samuel Riethmüller (8.), 1:1 Philipp Homeier (60.), 2:1 Marius Mühl (80.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Edgar Brehmer, Daniel Fischer; Zuschauer: 149