Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang der SG Letzlingen / Potzehne ein 3:2 (1:1)-Triumph über den SV Liesten 22.

Gardelegen/MTU. Die SG Letzlingen / Potzehne und der SV Liesten 22 haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gardeleger Gastgeber bereit: Kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 38, lenkte Detlef Mertens den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Salzwedelern unerwartet die Führung (38.). Die Gardeleger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Ingo Wiegmann der Torschütze (45+1.).

SG Letzlingen / Potzehne und SV Liesten 22 – 1:1 in Minute 45+1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Stefan Saluck/Letzlingen / Potzehne (64.), gefolgt von Lukas Paul (SV Liesten 22) in Minute 69. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Die SG Letzlingen / Potzehne kassierte noch einmal Gelb.

Nur kurz darauf gelang es Wiegmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Gardeleger zu entscheiden (73.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Liesten 22 noch eine Gelbe Karte ein. Die Gardeleger haben sich somit Platz 14 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV Liesten 22

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Wiegmann (85. Schlamann), Saluck, Freytag (58. Daries), Engler, D. Mertens, O. L. Mertens, Schulze, A. Bock, Grabau, Krehl (70. M. Bock)

SV Liesten 22: Fedea – Zurleit (29. Subke), Luckmann, Bastian (71. Koneczek), Mateev, Langer (82. Saliho), Czaplinski, Paul, Glameyer, Czaplinski (46. Müller), Mateev

Tore: 0:1 Detlef Mertens (38.), 1:1 Ingo Wiegmann (45.+1), 2:1 Stefan Saluck (64.), 2:2 Lukas Paul (69.), 3:2 Ingo Wiegmann (73.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Bernd Manecke, Willy Pultermann; Zuschauer: 68