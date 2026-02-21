Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang der SG Letzlingen / Potzehne ein 2:1 (0:1)-Heimsieg über den 1. FC Lok Stendal II.

Gardelegen/MTU. Im Spiel zwischen Letzlingen / Potzehne und Stendal am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Sieg für die Gastgeber.

Elias Wolff traf für den 1. FC Lok Stendal II in Spielminute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Stendaler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Stefan Saluck der Torschütze (69.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

1:1 im Duell zwischen SG Letzlingen / Potzehne und 1. FC Lok Stendal II – 69. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Albrecht Bock den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Letzlingen / Potzehne sicherte (85.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Letzlingen / Potzehne wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – 1. FC Lok Stendal II

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Pape (68. L. Daries), Engler, O. L. Mertens (68. Schlamann), Krehl (63. M. Bock), Benecke (60. A. R. Daries), Grabau, A. Bock, D. Mertens (81. Borchert), Saluck, Schulze

1. FC Lok Stendal II: Poser – Kovalov, Balliet, Konieczny (39. Bordizhenko), Borkenhagen, Handge, Grigo, Wolff, Frötschner (60. Kliche), Matiiv, Schulze (65. Korbani)

Tore: 0:1 Elias Wolff (18.), 1:1 Stefan Saluck (69.), 2:1 Albrecht Bock (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Lars Böttger, Rene Knopp; Zuschauer: 60