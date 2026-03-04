weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball Landesklasse 1 - Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Ergebnis 14. Spieltag: Knapper Erfolg: Möringer Sportverein gewinnt 1:0 gegen SV Viktoria Uenglingen

Ergebnis 14. Spieltag Knapper Erfolg: Möringer Sportverein gewinnt 1:0 gegen SV Viktoria Uenglingen

Einen 1:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den SV Viktoria Uenglingen heimste der Möringer Sportverein am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Aktualisiert: 05.03.2026, 01:50

Stendal/MTU. Am Mittwoch endete das Spiel zwischen Möringer Sportverein und SV Viktoria Uenglingen mit einem torarmen 1:0 (1:0). 128 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Möringen live dabei.

Nach 18 Minuten brachte Fynn Mika Köppe den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 04.03.2026, 18.30 Uhr
  • Austragungsort: Stendal
  • Wettbewerb: Landesklasse 1
  • Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV Viktoria Uenglingen

Möringer Sportverein: Bauer – Lauck (67. Dzierma), Schönburg, F. M. Köppe (90. Drawehn), Mayer, Bünnig, Hutsu, M. Köppe, Berr (89. Laporte), Rosentreter (85. Kuschmider), Wendt
SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Kreisel, Bierstedt, Ahrendt, Hesse, Jandt, Hunnius, Hunnius (77. Behrendt), Ahrendt, Pfeiffer (77. Seyer)
Tore: 1:0 Fynn Mika Köppe (18.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Michael Damke, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 128