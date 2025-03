Stendal/MTU. Auf dem Sportplatz Uenglingen haben 97 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem SV Viktoria Uenglingen und der SG Letzlingen / Potzehne verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:1). Schiri Alexander Zelosko (Königsborn) verteilte während des Spiels etliche Karten. Insgesamt zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten brachte Adrian Robin Daries die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

Die Stendaler sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SG Letzlingen / Potzehne

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Arndt, Pfeiffer (83. Peters), Hesse, Paulsen, Ahrendt, Komrowski, Jandt (83. B. Hunnius), Müller-Bollenhagen, J. Hunnius, Liestmann

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Daries, Schulze, Grabau, Wernecke (90. Bock), Schlamann, Saluck, Engler, Mertens, Schlamann (85. Lamprecht), Benecke

Tore: 0:1 Adrian Robin Daries (26.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Andreas Zepter, Rene Kaliske; Zuschauer: 97