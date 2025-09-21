Für den SV 51 Langenapel endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Rossauer SV mit 1:2 (0:0).

Salzwedel/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Sascha Göpfert. Der Trainer von Langenapel musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:0)-Niederlage gegen Rossau beobachten.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Moritz Noack (Rossauer SV) netzte dann spät in Spielminute 69 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Patrick Henel den Ball ins Netz (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

SV 51 Langenapel sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 74

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV 51 Langenapel steckte einmal Gelb ein.

In der 90. Minute gelang es Fabian Meyer, den Ball ins Netz zu befördern und den Salzwedelern noch ein Tor zu verschaffen (90.). In Spielminute 92 handelte sich der SV 51 Langenapel noch eine Gelbe Karte ein. Die Salzwedeler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Rossauer SV

SV 51 Langenapel: Scholze – Steding, Schulz, Bromann (65. Glaetzer), Roloff (85. Kamga Kamno), Neuling, Stappenbeck (85. Pachur), Peters, Roese (85. Osmy), Meyer, Scheuner (59. Beneke)

Rossauer SV: Benecke – Schröder, Hannemann (66. Elling), Ziems, Noack, Rieger, Wallmann, Henel, Brünicke, Baik (90. Wilhelm), Nowack

Tore: 0:1 Moritz Noack (69.), 0:2 Patrick Henel (74.), 1:2 Fabian Meyer (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Arian Noel Schütze, Maik Damm; Zuschauer: 102